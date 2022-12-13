الكرملين يعلق على مقترحات زيلينسكي حول مزاعم السلام

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن مقترحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي زعم أنها "خطوات نحو السلام" تؤدي فقط إلى استمرار القتال.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "هذه الخطوات الثلاث لمقترحات زيلينسكي هي خطوات نحو استمرار القتال".

وكان زيلينسكي قد اقترح في وقت سابق ما أسماه "خطوات نحو تحقيق السلام" التي من بينها توريد أسلحة لأوكرانيا جديدة بعيدة المدى، وتزويد أوكرانيا بالدبابات والمدفعية والقذائف الحديثة.

كما أكد بيسكوف أن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا قبل نهاية العام أمر غير وارد، مشددا في الوقت نفسه على أنه من أجل تحقيق السلام، من الضروري مراعاة الحقائق الجديدة حول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا: "على الجانب الأوكراني أن يأخذ في الحسبان الحقائق الجديدة .. هذه الحقائق تشير إلى أن روسيا لديها مواطنون جدد ظهروا نتيجة الاستفتاءات التي أجريت في تلك المناطق.. بدون أخذ هذه الحقائق الجديدة في الحسبان، فإن أي تقدم في التسوية مستحيل".

من ناحية أخرى علق بيسكوف على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول وجود أسلحة ثقيلة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، قائلا:"أريد أن أذكر بكلمات الرئيس بوتين بأنه لم تكن هناك أسلحة ثقيلة في المحطة ولا توجد أي أسلحة ثقيلة.. يمكن لموظفي الوكالة الدولية (للطاقة الذرية) المتواجدين هناك ليل نهار تأكيد ذلك بوضوح".

وأضاف بيسكوف "نواصل الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن مهتمون بهذه الاتصالات ونقدر عاليا مستوى تفاعلنا وسنواصلها".

المصدر: تاس