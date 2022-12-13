خبير روسي: زيلينسكي أكّد لمجموعة السبع نيته لإطالة أمد الصراع

صرح نائب مدير معهد رابطة الدول المستقلة، فلاديمير زاريخين، بأن الرئي الأوكراني زيلينسكي بخطابه أمام زعماء الـ G7 أكّد عزمه على إطالة أمد الصراع وتوسيع رقعة الأعمال العسكرية.

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جاء ذلك في حديث الخبير زاريخين لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، حيث تابع بأن مقترح "الثلاث خطوات" لإحلال السلام في أوكرانيا، الذي تقدم به زيلينسكي، يؤكد على ذلك، بما يتضمنه من توريد أسلحة بعيدة المدى، وتزويد أوكرانيا بالدبابات والمدفعية والقذائف الحديثة، حيث أن ذلك في واقع الأمر "ليس دعوة للسلام، وإنما دعوة لضمان توسيع الأعمال العسكرية، بالنظر إلى أنها تتطلب إمدادا متزايدا بأسلحة بعيدة المدى".

وقال الخبير: "بالطبع، يتوقع زيلينسكي استمرار الصراع العام المقبل، بما في ذلك قصف الأراضي الروسية"، مشيرا إلى أن انتصار كييف عسكريا أمر مستحيل، وزيلينسكي، على الرغم من إدراكه لذلك، يتصرف بناء على أوامر من واشنطن.

وأضاف زاريخين: "إن ذلك استمرار لسياسة القيادة الأوكرانية لتحقيق السلام من خلال الانتصار العسكري، وبما أن ذلك في الواقع مستحيل، حتى مع تزويد الغرب لأوكرانيا بأنظمة المدفعية والصواريخ بعيدة المدى، فهذا يعني أنه يفي بالتثبيت الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية له، حيث من الممكن أن يستمر هذا الصراع لفترة أطول، بغض النظر عن الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الأوكراني".

المصدر: نوفوستي