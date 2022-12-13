في كييف "نقاط الصمود" لم تصمد أمام النيران (فيديو)

اندلعت النيران في إحدى نقاط التدفئة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكره موقع Klymenko Time.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق الحادث، حيث كتب الموقع أنه في منطقة بيتشيرسكي بالقرب في كييف، اندلعت النيران في إحدى "نقاط الصمود"، التي يفترض أن تكون نقاط تدفئة للجمهور.

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وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد انتقد في وقت سابق عمدة كييف فيتالي كليتشكو بسبب وضع "نقاط الصمود"، وقال زيلينسكي، في أحد خطاباته المسائية، إنه في عدد من مدن البلاد كانت "نقاط الصمود" لا تعمل، بينما أشار بشكل خاص إلى نقاط التدفئة في كييف، فيما صرح نائب البرلمان الأوكراني من حزب "خادم الشعب" الحاكم ديفيد أراخاميا بأن 20% من نقاط التدفئة في كييف لا تعمل.

و"نقاط الصمود" هي خيام خاصة تم إنشاؤها خصيصا لعامة الجمهور من الشعب الأوكراني للتدفئة والحصول على الكهرباء حينما تظهر مشكلات في الإضاءة أو التدفئة، حيث يتم تشغيلها من خلال مناطق مجهزة خصيصا في المباني الإدارية ورياض الأطفال والمدارس والأماكن العامة الأخرى، وقد أعلن عن هذا المشروع زيلينسكي في 22 نوفمبر الماضي.

المصدر: تاس