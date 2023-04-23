وزير الطرق الإيراني: تلقينا طلبا رسميا من السعودية لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعيا بين البلدين

أفاد وزير النقل الإيراني، مهرداد بذرباش، بأن هيئة الطيران الإيرانية، تلقت طلبا رسميا من هيئة الطيران المدني السعودي، بتسيير 3 رحلات أسبوعيا، خارج نطاق رحلات الحج والعمرة.

وأشار بذرباش، إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، قائلا: "تلقينا طلبا سعوديا في الأيام الأخيرة، بتنظيم 3 رحلات أسبوعيا من إيران، فضلا عن رحلات الحج".

وأضاف بذرباش، أعلن البلدان عزمهما على بذل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والتعاون العلمي، وعلى هذا الأساس سيتم تنظيم الرحلات الجوية المتبادلة بين البلدين بالإضافة إلى رحلات الحج".

وشدد بذرباش على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، منوها بأن منظمة الطيران التابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية، ستبذل جميع الجهود اللازمة لتنظيم الرحلات الجوية بين غيران والسعودية، وذلك انطلاقا من واجباتها المتأصلة.

المصدر: مهر للأنباء