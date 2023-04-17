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الرئيس الإيراني يقبل دعوة العاهل السعودي لزيارة الرياض

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الرئيس الإيراني يقبل دعوة العاهل السعودي لزيارة الرياض
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أعلن على رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالوزارة، أن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وقال عنايتي في مقابلة مع وكالة "إرنا" الرسمية اليوم الاثنين: "الرئيس الإيراني قبل دعوة الملك السعودي لزيارة المملكة وسوف تنفذ الزيارة طبق جدول أعمال الرئيس".

وأضاف أن طهران "تأمل في أن تستطيع السعودية وإيران إعادة فتح السفارات والقنصليات بحلول 9 مايو المقبل".

المصدر: إرنا

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