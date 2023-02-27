بوشيلين: عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في دونيتسك يقدر بالآلاف

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في الجمهورية بلغ الآلاف.

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وردا على سؤال حول العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الأسرى في جمهورية دونيتسك قال بوشيلين: "هذا العدد بالآلاف".

وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت عن إنشاء وحدة عسكرية للمتطوعين باسم "بوغدان خميلنيتسكي" في الجمهورية والتي شكلت من أسرى القوات الأوكرانية.

وقال أحد القادة العسكريين إن الكتيبة تتكون من أسرى في مناطق ومراكز احتجاز مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم إبرام عقود المتطوعين مع القوات المسلحة الروسية وفقا للشروط العامة.

وأكد بوشيلين في حديث لقناة تلفزيون روسية، سابقا، أن الوحدة قد تم تشكيلها بالفعل، داعيا لمراقبة كيف سيؤثر ذلك على الوضع.

المصدر: سبوتنيك