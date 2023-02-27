 
مباشر

بوشيلين: عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في دونيتسك يقدر بالآلاف

أخبار العالم

بوشيلين: عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في دونيتسك يقدر بالآلاف
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utyh

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في الجمهورية بلغ الآلاف.

إقرأ المزيد
دونيتسك.. تشكيل كتيبة متطوعين تضم أسرى أوكرانيين سابقين
دونيتسك.. تشكيل كتيبة متطوعين تضم أسرى أوكرانيين سابقين

وردا على سؤال حول العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الأسرى في جمهورية دونيتسك قال بوشيلين: "هذا العدد بالآلاف".

وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت عن إنشاء وحدة عسكرية للمتطوعين باسم "بوغدان خميلنيتسكي" في الجمهورية والتي شكلت من أسرى القوات الأوكرانية.

وقال أحد القادة العسكريين إن الكتيبة تتكون من أسرى في مناطق ومراكز احتجاز مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم إبرام عقود المتطوعين مع القوات المسلحة الروسية وفقا للشروط العامة.

وأكد بوشيلين في حديث لقناة تلفزيون روسية، سابقا، أن الوحدة قد تم تشكيلها بالفعل، داعيا لمراقبة كيف سيؤثر ذلك على الوضع.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا