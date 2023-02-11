بالصور.. انطلاق مسيرات في الذكرى السنوية الـ 44 لانتصارالثورة في إيران

انطلقت مسيرات حاشدة في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية في اليوم الأخير من الاحتفالات الوطنية إحياء للذكرى السنوية الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية.

وشوهد حضور الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني وعدد من المسؤولين بالحكومة السابقة بين المشاركين في المسيرة بطهران.

وتضمنت المسيرة استعراض صواريخ "سجيل" و"عماد" الباليستية و مسيرة "شاهد 136" و مسيرة "مهاجر 6" وصاروخ كروز بحري وأدوات وآليات عسكرية إيرانية الصنع.

المصدر: RT