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وزير الدفاع الأمريكي: المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه كان يراقب المنشآت الإستراتيجية الأمريكية

ألمانيا تكشف عدد دبابات "ليوبارد 1" التي تزود بها أوكرانيا

أخبار العالم

ألمانيا تكشف عدد دبابات
Globallookpress
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس فوق دبابة ليوبارد
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ذكرت مصادر لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أنّه يُمكن لأوكرانيا الحصول على حوالي 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية.

وأشار المصدر إلى أنّه يُمكن لأوكرانيا الحصول على تلك الأعداد من المخزونات الصناعية الألمانية، حيث يمكن للشركات  Rheinmetall  و Flensburger Fahrzeugbau  إنهاء إصلاح وتصدير معظم تلك الدبابات إلى أوكرانيا.

هذا وقد أكد مجلس الوزراء الألماني يوم الجمعة الماضي أن ألمانيا وافقت على نقل دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كتبت إحدى الصحف الألمانية حول ذلك، وأشارت إلى وجود مشاكل في الذخيرة، كما أنه توقف إنتاج هذه الدبابات.

المصدر: نوفوستي

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