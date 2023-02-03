رئيسة وزراء إيطاليا تكشف عن سعي زيلينسكي لايجاد "خطة" للحوار مع روسيا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "يبحث عن خطة" لبدء حوار مع روسيا، مشيرة إلى أنه "يعمل من أجل فتح حوار ما."

وأعلنت ميلوني ذلك في العاصمة الألمانية برلين عقب محادثاتها مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لافتة إلى أنه "من أجل تحقيق "عالم عادل" فإنه من الضروري بمكان "زيادة الجهود".

كما تذرعت ميلوني بأن المساعدات الغربية المقدّمة لنظام كييف تعتبر "الطريقة الوحيدة لجلب اللاعبين الحاليين إلى طاولة المفاوضات".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواصل تزويد كييف بالمعدات والأسلحة العسكرية، مبينة أن الاتحاد لا يستثمر في التسوية، وإنما في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

المصدر: RT