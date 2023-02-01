شركة أمريكية تعرض بيع مسيرات بدولار واحد لأوكرانيا.. لكن ما تكلفة صيانتها وتشغيلها؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة أمريكية عرضت بيع كل طائرتين من دون طيار للحكومة الأوكرانية مقابل دولار واحد لـ"مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها".

وقالت الصحيفة إن شركة "جنرال أتوميكس" التي تصنع الطائرة، قدمت الاقتراح إلى ملحق الدفاع الأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي، مبينة أن الصفقة ستتطلب من كييف إنفاق حوالي 10 ملايين دولار لإعداد وشحن الطائرات من طراز ريبر إم كيو-9 إلى أوكرانيا، وحوالي 8 ملايين دولار كل عام لصيانة الطائرات من دون طيار القديمة، والتي لا يتم استخدامها حاليا في أوكرانيا.

🇺🇦🇺🇸Another nice addition: The American arms manufacturer offers to sell #Ukraine two Reaper MQ-9 drones for a dollar, — WSJ

"Sales of high-speed, long-range Reaper drones will require approval by the Biden administration." #SlavaUkraïnipic.twitter.com/VC7ocrHISW — Feher_Junior (@Feher_Junior) February 1, 2023

وذكرت أن الاقتراح سيشمل محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات من دون طيار في أي مكان تقريبا، وفقا لرسالة قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها.

ورفض البيت الأبيض، الذي سيتعين عليه الموافقة على البيع، التعليق للصحيفة. كما رفضت الحكومة الأوكرانية التعليق.

وقال متحدث باسم "جنرال أتوميكس" إن الشركة لا يمكنها التعليق على صفقات محددة، لكننا "نعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى قدرة مثل ريبر، وقريبا".

المصدر: "وول ستريت جورنال"