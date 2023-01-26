وسائل إعلام: إيطاليا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة إسرائيلية الصنع

سترسل إيطاليا، كجزء من حزمة المساعدات العسكرية السادسة، طائرات إسرائيلية الصنع ونظام دفاع جوي واحد من طراز Samp/T مع 20 وحدة ذخيرة.

أفادت بذلك صحيفة Correire della Sera نقلا عن مصادرها في الأجهزة الخاصة، حيث تابعت: "قررت الحكومة إرسال نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Samp/T مزود بنحو 20 صاروخا، وقطع مدفعية ثقيلة، ومركبات، ومجموعة مولدات".

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وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدي كروسيتو محتويات التسليم المستقبلي في اجتماع اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية Cospair يوم أمس، وقال إن الموافقة على المرسوم الجديد ستتم في غضون أيام قليلة.

وبحسب الصحيفة، فسترسل إيطاليا إلى أوكرانيا "طائرات مسيرة مجمعة في إيطاليا في إطار مشروع إسرائيلي"، ويزعم أن هذه الأجهزة مصممة لخلق توازن للطائرات المسيرة الإيرانية التي يزعم أن روسيا تستخدمها. وكانت موسكو وطهران قد نفتا هذه المعلومات أكثر من مرة، ويعود السبب في إرسال تلك الطائرات أيضا التكلفة المرتفعة لاستخدام مجمع Samp/T، حيث تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد مليون يورو.

إضافة إلى تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، كما تكتب الصحيفة، تزود إيطاليا القوات الأوكرانية بـ "معلومات استخباراتية"، ترافق عملياتها بفضل أنظمة الأقمار الصناعية.

وتعليقا على شحنة الأسلحة ضمن حزمة المساعدات العسكرية السادسة من إيطاليا، علق كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة "la Stampa" بأن إيطاليا لن تزود كييف بأنظمة مدفعية ووسائل برية، وأكد على أن المساعدات العسكرية لكييف "لن تتجاوز أبدا" الكميات التي ستؤثر على القدرات الدفاعية لإيطاليا.

وسبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي