سويسرا تجري تحقيقات بحق مواطنين متورطين في النزاع الأوكراني

بدأ القضاء العسكري السويسري 7 تحقيقات بحق مواطنين مشتبه في مشاركتهم في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال مصدر في المكتب الصحفي للقضاء العسكري السويسري، اليوم الخميس: "نجري في الوقت الراهن 7 تحقيقات بحق السويسريين المشتبه بمشاركتهم في الأعمال القتالية في أوكرانيا".

ولم يتمكن المصدر من التدقيق على أي جانب يقاتل هؤلاء السويسريون، وذلك بسبب التحقيق الجاري.

وتحظر القوانين السويسرية خدمة مواطني البلاد في الجيوش الأجنبية، وقد تصل العقوبة على ذلك إلى 3 سنوات في السجن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بداية نوفمبر الماضي إن أكثر من 8 آلاف من المرتزقة من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا.

وأضافت أن أكبر مجموعات من المرتزقة الأجانب وصلت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، وذلك بالرغم من أن الارتزاق يعد في العديد من بلدان العالم جريمة جنائية. كما أكدت مقتل أكثر من 3 آلاف منهم حتى تلك اللحظة وعودة مثل هذا العدد نفسه إلى منازلهم.

المصدر: نوفوستي