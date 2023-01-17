قائد مجموعة "فايكينغ" يحدد سبب تدفق المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا

قال قائد مجموعة "فايكنغ" بالدائرة العسكرية الغربية التابعة للجيش الروسي إن أوكرانيا تستنفد إمكانيات سحب الاحتياط، ولذلك يتم تعويض النقص في الجنود من خلال استقبال المرتزقة الأجانب.

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وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "بقي لدى أوكرانيا حوالي نصف مليون شخص قابلين للتجنيد في إطار التعبئة، ولذلك يأتي عدد ضخم من "العاملين" الأجانب الذين تبقى هنا غالبيتهم. نحن نساعدهم في ذلك. لديهم مؤسسة رسمية توقع معهم العقود وتدفع المال. ويذهبون إلى العمل".

وأشار الضابط إلى أهمية العنصر الوطني بالنسبة للعسكريين الروس: "نحن نقاتل من أجلنا، من أجل بلادنا، لدينا وطنية، وندرك أننا إذا لم نفعل هذا اليوم، ستأتي المأساة غدا إلى أسرنا؟".

وتدل المعلومات المتوفرة لدى وزارة الدفاع الروسية على أن أكبر عدد من العسكريين الأجانب جاءوا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد روسيا من بولندا. كما تتصدر هذه الدولة الأوروبية من حيث عدد المرتزقة القتلى.

المصدر: نوفوستي