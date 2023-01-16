قتلت كلبا وأصابت رجلا.. البحث عن "شيبا" متواصل في جنوب إفريقيا

تبحث السلطات في جنوب إفريقيا عن أنثى نمر هربت من حظيرتها في مزرعة خاصة قرب جوهانسبرغ نهاية الأسبوع، وهاجمت رجلا وقتلت كلبا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل نجا من الهجوم لكنه نقل إلى المستشفى.

وطلبت السلطات من السكان التحلي بأقصى درجات اليقظة في منطقة ووكرفيل جنوب جوهانسبرغ وتجنب مواجهة الحيوان، بينما فتشت مجموعة من 30 شخصا المنطقة التي عثر فيها على آخر آثار للنمرة.

ويعتقد المسؤولون أن النمرة، واسمها "شيبا"، تختبئ في منطقة كثيفة الظلال، وهم يأملون في أن تبدأ في التحرك مرة أخرى بمجرد أن تنحسر حرارة الصيف أو عندما تحتاج إلى شرب الماء.

ويتوقع أن يبدأ أفراد من قوة عمل خاصة تابعة للشرطة قيادة البحث يوم الاثنين، بدلا من مجموعة من الشرطة المحلية وجماعة "إس بي سي إيه" لحماية الحيوان.

وقال غريشام ماندي، الذي يقود مجموعة الشرطة المحلية، إن الأولوية القصوى لتهدئة النمرة بسهم مخدر وإعادتها بسلام.

وأوضح أن النمرة هربت بعد أن كسر لصوص سياجا محيطا بحوشها.

المصدر: أ ب