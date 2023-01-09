الاتحاد الأوروبي والناتو يعتزمان تعزيز التعاون الدفاعي
Legion-Media Martin Bertrand
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uixd
أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بيان مشترك يوم الاثنين أنهما يعتزمان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وجاء في البيان أن الجانبين يلتزمان "برفع مستوى الشراكة" و"استخدام جميع الأدوات المشتركة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أوعسكرية، لتحقيق الأهداف المشتركة".
وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من المتوقع أن يوقعوا وثيقة بهذا الصدد يوم الثلاثاء.
وأفادت الوكالة كذلك بأن الولايات المتحدة تمارس ضغطا على الاتحاد الأوروبي ليتخذ موقفا أكثر شدة تجاه الصين.
المصدر: وكالات