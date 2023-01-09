الاتحاد الأوروبي والناتو يعتزمان تعزيز التعاون الدفاعي

أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بيان مشترك يوم الاثنين أنهما يعتزمان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وجاء في البيان أن الجانبين يلتزمان "برفع مستوى الشراكة" و"استخدام جميع الأدوات المشتركة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أوعسكرية، لتحقيق الأهداف المشتركة".

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وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من المتوقع أن يوقعوا وثيقة بهذا الصدد يوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة كذلك بأن الولايات المتحدة تمارس ضغطا على الاتحاد الأوروبي ليتخذ موقفا أكثر شدة تجاه الصين.

المصدر: وكالات