"الناتو" والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلان تعاون مشتركا في 10 يناير

سيوقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ورؤساء المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إعلانا مشتركا ثالثا بشأن التعاون في بروكسل في 10 يناير.

ووفقا لبيان صادر عن حلف "الناتو" سيتم التوقيع في مقر الحلف الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي، وبعد التوقيع، في تمام الساعة 11.30 صباحا، سيعقد مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء مؤسسات "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن يتم التوقيع على الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي و"الناتو" في وقت مبكر من عام 2021، ولكن تم تأجيل التوقيع لأسباب غير معروفة.

وفي صيف عام 2022، قال الاتحاد الأوروبي إنه يعول على إحراز تقدم في المفاوضات بين الاتحاد وحلف "الناتو"، بشأن إعلان مشترك جديد للتعاون بعد الموافقة على استراتيجية الدفاع الأوروبية "البوصلة الاستراتيجية" واعتماد مفهوم استراتيجي جديد، في التحالف بقمة مدريد في يونيو.

وفي نهاية سبتمبر 2022، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن "الوقت قد حان" لتوقيع الإعلان.

ويشار إلى أن برنامج الدفاع الأوروبي الجديد "البوصلة الاستراتيجية" ينص على إنشاء قوة رد سريع تابعة للاتحاد الأوروبي يمكنها العمل بشكل مستقل عن "الناتو"، وفي الوقت نفسه، يؤكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أن الناتو يظل المنظمة الرئيسية لضمان أمن أوروبا.

ووفقا لمصادر أوروبية، يجب أن يعكس الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي و"الناتو"، "السياق الجيوسياسي"، ومجالات التعاون الجديدة والقائمة، بما في ذلك الأمن السيبراني، وأمن الفضاء، والتكنولوجية الضارة، وتأثير تغير المناخ على الأمن، ومكافحة التضليل والتدخل في الشؤون الداخلية والتعاون في مجال التخطيط الدفاعي.

المصدر: نوفوستي