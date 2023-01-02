إسقاط مسيرة أوكرانية قرب مدينة فورونيج الروسية

أفادت سلطات مقاطعة فورونيج الروسية بإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بالقرب من عاصمة المقاطعة الليلة الماضية، كانت أطلقت من الأراضي الأوكرانية.

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وقالت حكومة المقاطعة عبر قناتها في "تلغرام" اليوم الاثنين إنه "هذه الليلة رصدت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار أطلقت من أراضي أوكرانيا، وأسقطتها عند اقترابها من مدينة فورونيج"

وأضافت السلطات أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار على الأرض، وأن الوضع تحت السيطرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك المحاذية لحدود أوكرانيا، أن مسيرة أوكرانية هاجمت في ساعات الفجر موقعا للطاقة في جنوب غرب المقاطعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بلدة كليموفو، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT