 
مباشر

مسيرة أوكرانية تستهدف إحدى مناطق بريانسك الروسية

أخبار العالم

مسيرة أوكرانية تستهدف إحدى مناطق بريانسك الروسية
Sputnik
غارة أوكرانية سابقة على بلدة كليموفو في مقاطعة بريانسك الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhg0

أفاد ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، بأن مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة كليموفو فجر اليوم الاثنين، مما ألحق أضرارا بأحد مواقع الطاقة هناك.

إقرأ المزيد
تشغيل الدفاعات الجوية في بلغورود وبريانسك الروسيتين (فيديو)
تشغيل الدفاعات الجوية في بلغورود وبريانسك الروسيتين (فيديو)

وكتب بوغماز عبر "تلغرام": "هذا الصباح، هاجمت طائرات بدون طيار أوكرانية منطقة كليموفو (جنوب غرب المقاطعة)، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات".

وأوضح أنه نتيجة الهجوم، تضرر أحد مرافق الطاقة، وانقطعت الكهرباء عن بلدة كليموفو، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.

وكان بوغوماز أفاد الخميس الماضي بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات في منطقة كلينتسي بغرب المقاطعة، دون أن يؤدي الحادث إلى أضرار مادية أو إصابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه