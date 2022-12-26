قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وهي منهكة بشدة جراء المعارك الدائرة في دونباس.

ونقلت الصحيفة عن مستشار دفاعي غربي لم تذكر اسمه، قوله: "القوات الأوكرانية بالطبع تواجه مشاكلها الخاصة. لديها خسائر كبيرة، والعديد من أفرادها تحت التدريب، ومن الواضح أن بعض الوحدات تعاني من إجهاد شديد".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد نشرت في وقت سابق بيانا في 30 نوفمبر، تحدثت فيه عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني. ولكن في وقت لاحق، تم حذف الفقرة الخاصة بعدد القتلى والمصابين بالكامل من البيان المكتوب والفيديو لرئيسة المفوضية الأوروبية.

وفي وقت لاحق، قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إن خسائر القوات الأوكرانية منذ فبراير تبلغ 10000 إلى 13000 قتيل.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مطلع شهر ديسمبر الحالي بأن حصيلة خسائر الجيش الأوكراني عن شهر نوفمبر الماضي وحده بلغت 8300 فرد عسكري، و5 طائرات، و10 مروحيات، و149 دبابة، وأكثر من 300 مدرعة.

المصدر: نوفوستي