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قذيفة أوكرانية تصيب قبة كاتدرائية ومبنى الجامعة في دونيتسك

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قذيفة أوكرانية تصيب قبة كاتدرائية ومبنى الجامعة في دونيتسك
Globallookpress Senior Airman Beaux HebertKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كولمزين بأن القذائف الأوكرانية في القصف المكثف صباح اليوم الخميس أصابت قبة كاتدرائية "التجلي" وكذلك مباني جامعة دونيتسك التقنية الوطنية.

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وتابع كولمزين: "أفاد شهود عيان برؤية خط أنابيب غاز مكسور في مبنى سكني بشارع ميرا، وإصابة كاتدرائية التجلي، وحريق في أحد المطاعم وأحد مباني الجامعة التقنية الوطنية".

وقد احترقت سيارات في موقف للسيارات بالقرب من مركز العاصمة التجاري.

قذيفة أوكرانية تصيب قبة كاتدرائية ومبنى الجامعة في دونيتسك

وكانت القوات الأوكرانية قد أطلقت 40 صاروخا من راجمات "غراد" على منطقتين بوسط دونيتسك، وصرح رئيس البلدية كولمزين بأنه القصف الأعنف منذ 2014.

قذيفة أوكرانية تصيب قبة كاتدرائية ومبنى الجامعة في دونيتسك

قذيفة أوكرانية تصيب قبة كاتدرائية ومبنى الجامعة في دونيتسك
قذيفة أوكرانية تصيب قبة كاتدرائية ومبنى الجامعة في دونيتسك

المصدر: نوفوستي

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