دونيتسك تتعرض لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014 (فيديو)

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن مدينة دونيتسك تعرضت صباح اليوم الخميس لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014.

وأضافت ناتاليا شوتكينا، نائبة رئيس المركز: "هذا الصباح، تعرضت دونيتسك لأعنف قصف في تاريخ النزاع [منذ عام 2014]. سقطت عليها 40 قذيفة صاروخية من طراز غراد. وشمل القصف الصاروخي الأوكراني، 3 مربعات في الجزء المركزي من المدينة. ويجري حاليا تحديد الأضرار، وهي على ما يبدو كثيرة فعلا لأن القصف استهدف المناطق السكنية كثيفة السكان".

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وفقا لها، سقطت القذائف على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييفسكي وتضررت المباني السكنية متعددة الطوابق ومرافق البنية التحتية.

وقال عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين، إن القوات الأوكرانية قصفت المدنيين بأربعين قذيفة من راجمات الصواريخ "غراد" في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

من جانبه أفاد مراسل RT ، بأن القوات الاوكرانية استهدفت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك وضواحيها بـ245 قذيفة صاروخية من طراز غراد، مخلفة خمسة قتلى وخمسة جرحى وأضرارا مادية بـ 256 بناء سكني و بـ 6 مرافق بنى تحتية.

المصدر: تاس