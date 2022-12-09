قصف أوكراني مكثف بصواريخ غراد يستهدف وسط مدينة دونيتسك ومنطقة مقر الحكومة

أفادت جمهورية دونيتسك الشعبية بقصف أوكراني مكثف بصواريخ "غراد" استهدف وسط دونيتسك وطال منطقة مقر الحكومة، ومناطق أخرى من المدينة.

وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في بيان، أن القوات الأوكرانية استهدفت وسط دونيتسك بصواريخ غراد.

وأعلن العمدة ألكسي كوليمزين أن القصف الأوكراني طال منطقة مقر الحكومة.

من جهتها ذكرت مصادر محلية في دونيتسك أن الصواريخ الأوكرانية طالت فندق دروجبا وسط دونيتسك.