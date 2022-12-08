الاتحاد الأوروبي ينوي معاقبة إيران بسبب المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران ردا على "قمع الاحتجاجات" و"المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا الاتحادية".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن تلك العقوبات ستطال أكثر من 30 فردا وكيانا قانونيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر: "سيتم حظر الدخول وتجميد أصول 21 فردا وكيانا بسبب قمع الاحتجاجات، وستتم إضافة 10 بنود بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة".

وتوقعت المصادر الاتفاق على هذه الحزمة من العقوبات بين دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يوم 12 ديسمبر الجاري.

هذا وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات بدون طيار لصالح العمليات العسكرية في أوكرانيا.

بدورها، نفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرّح بأن طهران زودت روسيا بطائرات مسيّرة، لكن قبل بضعة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي