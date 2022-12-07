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عمدة موسكو: الأعمال التجارية في موسكو تكيفت مع العقوبات وفاجأت العالم

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عمدة موسكو: الأعمال التجارية في موسكو تكيفت مع العقوبات وفاجأت العالم
Sputnik
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الأعمال التجارية في موسكو تكيفت بسرعة مع العقوبات ضد روسيا، بل فاجأت العالم، والأوساط المحلية.

وأكد سوبيانين أنه بعد مضي عدة أشهر، يمكن القول بثقة إن الأعمال التجارية تكيفت تماما مع الوضع.

وأضاف: "تكيفت بشكل سريع لدرجة أنها لم تفاجئنا نحن فقط، بل فاجأت العالم بأسره".

وصرح سوبيانين في وقت سابق أن موسكو تتمتع باقتصاد قوي، يمكنها من التغلب على جميع صعوبات الوقت الحالي.

المصدر: RT

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