"يوروبول": الشرطة تفكك "كارتلا ضخما" لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

أعلنت وكالة يوروبول اليوم الاثنين أن الشرطة فككت شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وأوقفت 49 متهما من عدة دول، بينهم 6 يعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي.

وفي بيان، أوضحت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون أنه تمت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات، فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وأضاف البيان: "اجتمع مهربو مخدرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ"كارتيل ضخم" كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا".

وأردف: "حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت إشراف وقيادة المشتبه بهم كان هائلا وصادرت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 30 طنا خلال فترة التحقيقات".

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبهين يعدان "مهمين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصين على صلة بإسبانيا وآخرين على ارتباط بفرنسا.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في يوروبول قوله إن "أحد المشتبه بهم الهولنديين ذو أهمية كبيرة".

وبحسب البيان، فقد أوقف 13 شخصا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها.

وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم المشتبه بهم من الإمارات العربية المتحدة.

وأحد المشتبهين هو شخص في السابعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وفي بيان، بين الادعاء العام في هولندا أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

أما المشتبه الآخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.

المصدر: "فرانس برس"