 
مباشر

فرنسا وألمانيا تتفقان على "تبادل الدعم" في إمدادات الطاقة

أخبار العالم

فرنسا وألمانيا تتفقان على
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u92w

اتفقت فرنسا وألمانيا اليوم الجمعة على "تبادل الدعم" في إمدادات الطاقة، في وقت ترتفع فيه الأسعار بالقارة الأوروبية.

إقرأ المزيد
شولتز: النزاع في أوكرانيا سيكون مشكلة بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء
شولتز: النزاع في أوكرانيا سيكون مشكلة بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء

ووقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقا في برلين حول إجراءات يفترض أن تسمح "بدعم متبادل" بين البلدين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار.

وأفاد بيان مشترك وقعته إليزابيت بورن والمستشار الألماني أولاف شولتس بأن "إجراءات ملموسة" تقررت في هذا الاتجاه لا سيما أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا "لتأمين إمدادات الكهرباء".

المصدر: "فرانس برس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022