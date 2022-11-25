فرنسا وألمانيا تتفقان على "تبادل الدعم" في إمدادات الطاقة

اتفقت فرنسا وألمانيا اليوم الجمعة على "تبادل الدعم" في إمدادات الطاقة، في وقت ترتفع فيه الأسعار بالقارة الأوروبية.

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ووقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقا في برلين حول إجراءات يفترض أن تسمح "بدعم متبادل" بين البلدين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار.

وأفاد بيان مشترك وقعته إليزابيت بورن والمستشار الألماني أولاف شولتس بأن "إجراءات ملموسة" تقررت في هذا الاتجاه لا سيما أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا "لتأمين إمدادات الكهرباء".

المصدر: "فرانس برس"