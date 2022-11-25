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شولتز: النزاع في أوكرانيا سيكون مشكلة بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء

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شولتز: النزاع في أوكرانيا سيكون مشكلة بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء
Globallookpress Andreas Gora
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن النزاع في أوكرانيا سيشكل "مشكلة جدية" بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء.

وأوضح شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في برلين، يوم الجمعة، أن الوضع في أوكرانيا "سيكون مشكلة جدية لبلدينا هذا الشتاء بسبب الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية".

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وأضاف أن هدف السلطات في تقديم المساعدة للفئات الأكثر عرضة للخطر. وأكد أن "ألمانيا وفرنسا تقدمان المساهمة الحاسمة في تجنب الانقسام الاجتماعي وتعزيز قاعدتنا الاقتصادية".

وأشار إلى أن ألمانيا وفرنسا تعززان التعاون بينهما في مجال الطاقة، مضيفا أنهما بحثتا أيضا سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال المناخ.

المصدر: تاس

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