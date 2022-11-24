بايدن: لا يزال هناك ما يكفي من داعمي أوكرانيا في الكونغرس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يزال هناك عدد كبير ممن يدعمون مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي.

وقال بايدن للصحفيين، يوم الخميس، إن "الوقت ليس مناسبا للابتعاد عن أوكرانيا... وأثناء الانتخابات الأخيرة كانت لدينا أحاديث كثيرة عما إذا كان الفريق الآخر ينوي مواصلة دعم أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأضاف بايدن: "أعتقد كالسابق أن هناك حجما كافيا من الدعم".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بأن زعماء الجمهوريين في الكونغرس سيوافقون على الأرجح على طلب البيت الأبيض بتخصيص 38 مليار دولار إضافي لدعم أوكرانيا، على الرغم من معارضة بعض الجمهوريين.

يذكر أنه جرت في الولايات المتحدة يوم 8 نوفمبر انتخابات جزئية للكونغرس. ومع استمرار فرز النتائج تشير التوقعات إلى أن الجمهوريين سيفوزون بالأغلبية في مجلس النواب، بينما سيحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

المصدر: تاس