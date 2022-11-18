إدارة بايدن تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لكييف

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس تمويلا إضافيا لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستكون أكبر.

وقال منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل مع الكونغرس لتأمين المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وفي رده على سؤال حول آفاق حصول كييف على مزيد من الدعم الأمريكي، قال كيربي: "سيكون هناك المزيد من المساعدات. نحن نعمل مع الكونغرس لتوفير تمويل إضافي."

يشار إلى أنه في الربيع الفائت، خصص الكونغرس حوالي 40 مليار دولار لتقديم أنواع مختلفة من المساعدة إلى كييف، بما في ذلك العسكرية والاقتصادية.

كما وقّع بايدن قانونا يقضي بمنح كييف 12.4 مليار دولار من المساعدات الجديدة في أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي