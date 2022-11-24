معهد أمريكي: على واشنطن أن تتخلى عن المبدأ الرئيسي فيما يتعلق بأوكرانيا

أعلن الخبير من معهد كاتون الأمريكي الخاص، داغ بيندو، أنه يجب على واشنطن التوقف عن اتباع مبدأ "كل شيء حسب رغبة كييف" والمساعدة في بدء عملية تفاوض بين كييف وموسكو.

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وفي مقالة جديدة له لمجلة "The American Conservative" وصف بيندو الأعمال الأخيرة للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالمتهورة، مؤكدا أن الزعيم الأوكراني يسعى لإشراك الناتو في النزاع الذي قد يتحول إلى حرب نووية.

وقال: "سيكون زيلينسكي سعيدا لمحاربة روسيا حتى آخر أمريكي إذا لزم الأمر".

كما انتقد الخبير رد فعل الحكومة الأمريكية على حادث سقوط الصاروخين في الأراضي البولندية، داعيا إدارة بايدن لزيادة إشرافها على الخطوات الأوكرانية في النزاع، إذ أن الولايات المتحدة تتحمل المسوؤلية عنه بسبب دعمها العسكري لهذه الدولة.

هذا وحث بيندو واشنطن على إجراء حوار دبلوماسي مع موسكو، مشيرا إلى ضرورة تجنب التصعيد بأي ثمن كان.

وتابع: "تشير المناورة الصاروخية المتهورة لزيلينسكي على ضرورة تغيير سياسة واشنطن. جعل (زيلينسكي) كل ما بوسعه لاستخدام الضربة الخاطئة المزعومة للعسكريين الأوكرانيين لإشراك الناتو في حرب بلاده ضد روسيا. إنه سيتكرر بالتأكيد تقريبا".

المصدر: نوفوستي