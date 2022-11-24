مجلة: الغرب في أزمة بسبب استنفاد أوكرانيا "بلا هوادة" لذخيرته من المدفعية

كتبت مجلة "بوليتكو" الأمريكية تقول إن الدول الغربية تستنفد أكثر فأكثر احتياطاتها من ذخيرة المدفعية، نظرًا لاستهلاكها الكبير من قبل القوات الأوكرانية.

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وتقول المجلة بهذا الشأن إن "الغرب.. يغوص أكثر في مخزونات ذخيرة المدفعية، حيث ينفذ الأوكرانيون ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف إطلاقة على المواقع المحصنة لروسيا في الجنوب".

وتفيد "بوليتكو" بأن الحكومات الغربية "من أوتاوا إلى أوسلو" تحاول قدر الإمكان تسريع اقتناء وإنتاج أسلحة جديدة، استنفدت مخزوناتها "بلا هوادة" بسبب الصراع في أوكرانيا.

ومن بين أمور أخرى، تبحث هذه الدول عن طرق لزيادة إنتاج الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي الجديدة.

وفي هذا السياق، نقلت المجلة الأمريكية عن مصادر أن إمكانيات الصناعات الدفاعية على تلبية احتياجات الدول على المدى القصير أثارت قلقا بالغا خلال الاجتماع الأخير لأعضاء الناتو في بروكسل.

المصدر: نوفوستي