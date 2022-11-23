لوبان تدعو لوقف توريد الأسلحة الفرنسية لأوكرانيا

دعت رئيسة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، إلى وقف توريد الأسلحة الفرنسية لأوكرانيا، واستنزاف ترسانة الجيش الفرنسي.

وقالت لوبان في حديث لقناة CNEWS، إن "مساعدة أوكرانيا تبعا لقدراتنا أمر مفضل، لكننا لا نستطيع ذلك على حساب أمننا وأمن شعبنا".

وأضافت: "يجب أن نكف عن ذلك. كل الأسلحة التي قدمناها اليوم لأوكرانيا هي أسلحة تم سحبها من فرنسا. وتسليم الأسلحة الثقيلة التي يحتاج إليها جيشنا يعني إضعاف أمننا الداخلي وتعريضه للخطر".

وأشارت لوبان إلى أنه "على ما يبدو نحن لا نستطيع خوض الحرب على ذلك المستوى من الفاعلية الذي يجب أن كون لدى جيشنا".

يذكر أن فرنسا كانت قد قدمت لأوكرانيا 18 مدفع CAESAR وتعتزم تسليمها 6 مدافع أخرى من هذا النوع، ومدافع من نوع TRF1.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن فرنسا سلمت لأوكرانيا نحو ثلث مدافع CAESAR المتوفرة لديها.

المصدر: نوفوستي