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سوليفان: البيت الأبيض يتطلع لتعزيز التعاون مع بكين

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سوليفان: البيت الأبيض يتطلع لتعزيز التعاون مع بكين
RT
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن الرئيس جو بايدن سيخبر نظيره الصيني شي جين بينغ خلال المحادثات المقبلة برغبة واشنطن بتعزيز التعاون مع بكين في مجالات محددة.

وأضاف سوليفان، أن بايدن خلال المفاوضات سيطلع جين بينغ على مجالات التعاون التي تلتقي فيها مصالح البلدين، ويأمل بسماع ردّ إيجابي من نظيره.

وأكد بايدن خلال خطابه في قمة شرق آسيا (EAS) في بنوم بنه سابقا، أن الولايات المتحدة ستتنافس مع الصين، لكنها لا ترغب بتحويل المنافسة إلى صراع.

 

المصدر: نوفوستي

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