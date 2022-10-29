"ميرور" نقلا عن "بريتش غاز": بقي أمام بريطانيا 9 أيام فقط من إمدادات الغاز

قال مالك شركة "بريتش غاز" إنه تبقى أمام المملكة المتحدة 9 أيام فقط من إمدادات الغاز بعد إعادة فتح موقع تخزين ضخم قبل الشتاء، حسبما نقلت صحيفة ميرور.

وقالت شركة Centrica للطاقة في بريطانيا إن المملكة المتحدة لديها أدنى مستويات تخزين الغاز في أوروبا، مقارنة بألمانيا التي لديها 89 يومًا، وفرنسا عند 103 وهولندا عند 123.

وأعلنت شركة الطاقة يوم الجمعة أنها ستعيد فتح حقل الغاز الخام، وهي منشأة تخزين تحت بحر الشمال قبالة ساحل يوركشاير، في خطوة من شأنها زيادة قدرة الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 50%.

وأضافت الشركة، على الرغم من أن الموقع "ليس حلًا سحريًا لأمن الطاقة"، إلا أنه سيكون عنصرًا رئيسيًا في "مساعدة المملكة المتحدة هذا الشتاء".

المصدر: ميرور