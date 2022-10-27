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كييف.. الإعلان عن حالة التأهب الجوي في أربع مناطق

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كييف.. الإعلان عن حالة التأهب الجوي في أربع مناطق
Sputnik
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أفادت سلطات كييف أنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد في كييف وأربع مناطق أخرى في نيكولاييف وبولتافا وتشيركاسي.

وقالت إدارة المدينة في رسالة على قناة تليغرام "انتبهوا! أعلنت حالة التأهب الجوي في كييف! نطلب من الجميع التوجه بشكل عاجل الى ملاجئ الحماية".

كما تم نشر رسائل تنبيه عن حالة التأهب الجوي في قنوات رئيس إدارة ميكولاييف الإقليمية فيتالي كيم، والإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا دميتري لونين، والإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي إيغور تابورتس، وكذلك الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.

المصدر: نوفوستي 

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