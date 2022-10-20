إسبانيا .. سيدة تتنكر في هيئة طبيب وتخطف طفلا رضيعا

أعلنت الشرطة الإسبانية يوم الخميس، أنها أوقفت امرأة في منطقة الباسك شمال البلاد، تنكرت بزي طبيب وخطفت طفلا رضيعا عثر عليه "بصحة جيدة" بعد ساعات.

وأوضح ناطق باسم الشرطة الإقليمية أن المرأة البالغة 24 عاما "أوقفت قرابة الساعة الحادية عشرة إلا ربعا (08.45 ت غ) في حي آخر في المدينة"، مشيرا إلى أنها قرعت جرس باب شقة في أحد أحياء بلباو وتركت الرضيع ولاذت بالفرار.

وأكد المسؤول الأمني الإقليمي خوسو إركوريكا أن المرأة كانت ترتدي "سترة بيضاء مخصصة عادة للأطباء"، عند دخولها الأربعاء قرابة الساعة التاسعة مساء (19.00 ت غ) إلى دار توليد في مستشفى باسورتو في بلباو حيث خطفت الطفل الرضيع.

وأشار إلى أن "كل شيء يدفع للاعتقاد بأن هذه المرأة حاولت خطف أطفال عدة".

وأضاف "دخلت المرأة غرفا عدة كان فيها أمهات، وحاولت القيام بالأمر نفسه من دون أن تفلح في ذلك".

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن سكان في الحي حيث عُثر على الطفل وحيث تعيش المرأة أيضا، قولهم إنها كانت حاملا قبل فترة وجيزة من الخطف، حتى أنها اشترت عربة أطفال.

المصدر: أ ف ب