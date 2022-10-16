بريطانيون ينتقدون بايدن بسبب تعليقه على السياسة الاقتصادية لتراس

انتقد قراء صحيفة "Daily Mail" البريطانية الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تعليقه السلبي على السياسة الاقتصادية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

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وخلال زيارة إلى محل لبيع الآيس كريم، أمس السبت، وصف بايدن خطة تراس لدعم الوضع الاقتصادي في بريطانيا بالخطأ.

وكتب قارئ أطلق عليه لقب "Crownedeagle": "لا يحق له (لبايدن) ان ينتقد قرار أي شخص حول الاقتصاد".

من جانبه كتب قارئ بلقب "B4E": "المحب القديم القذر لاستنشاق شعر الآخرين".

واشتكت قارئة بلقب "Floridamama": "يكافح الأمريكيون لإطعام أطفالهم، وهذا اللقيط يأكل الآيس كريم من جديد".

وسأل قارئ بلقب "Shep Bush" بسخرية: "هل ينتقد بادين أخطاء الآخرين؟ المحترف ينتقد الهواة".

وسأل قارئ بلقب "MattDillon": "من الذي يتبع النصائح الاقتصادية من جو "السيد التضخم" بايدن؟"

وأشار قارئ بلقب "Westfir1" إلى أنه "لا يوجد هناك ولو حليف واحد للولايات المتحدة لم ينتقده بايدن ولم يهنه. إنه لا يفهم السياسة على الإطلاق".

وتواجه الحكومة البريطانية بقيادة رئيسة الوزراء ليز تراس موجة من الانتقادات بسبب خطتها الجديدة لدعم الاقتصاد والمخاوف من أن تنفيذها سيزيد حجم دين الدولة البريطانية. وجرى تقديم الخطة في البرلمان من قبل وزير الاقتصاد السابق، كواسي كوارتينغ، وكانت تقضي بتخفيض الضرائب. بعد ذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لمدة 5 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 ، بنسبة 4.6%، مما يعني انخفاضا في الطلب على سندات الدين. ونتيجة ذلك انخفض سعر الجنيه الأستراليني بشكل حاد إلى أدنى مستوى تاريخي له، عند 1.054 دولار للجنيه الأسترليني.

المصدر: نوفوستي