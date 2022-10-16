بايدن: خطة رئيسة الوزراء البريطانية خاطئة منذ البداية والتطورات في المملكة المتحدة متوقعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اعتبر منذ البداية أن الخطة الاقتصادية التي اقترحتها رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خاطئة، حسبما نقل صحفيون السبت في البيت الأبيض .

وقال الرئيس الأمريكي "لم أكن الشخص الوحيد الذي اعتقد أنها كانت خطأ"، مضيفا أن التطورات الحالية للأحداث في المملكة المتحدة كان "يمكن التنبؤ بها تماما ومتوقعة".

وأكد بايدن أنه لا يوافق على الخطة التي اقترحتها تراس، ويعتقد أن جميع القرارات يجب أن تعتمد على البريطانيين أنفسهم.

وذكرت صحيفة الغارديان، مساء السبت، أن نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين لمناقشة المستقبل السياسي لرئيسة الوزراء، وأن عددا متزايدا من أعضاء حزب المحافظين يتحدثون عن الحاجة إلى تغييرها.

ويرجع الانخفاض الحاد في شعبية تراس إلى حقيقة أن أسواق الأسهم والسندات في المملكة قد تفاعلت بشكل سيء للغاية مع البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي متدن.

ويشك الخبراء في أن خطة رئيسة الوزراء لخفض الضرائب وتقليل اللوائح الحكومية ستخرج البلاد بسرعة من الركود وتحقق النمو الاقتصادي وتحد من التضخم المرتفع القياسي.

في الوقت نفسه، سيزداد عبء الديون على المملكة المتحدة، وتواجه الشركات والمواطنون بالفعل ارتفاعًا في أسعار الفائدة على القروض والرهون العقارية.

ولن يتمكن خصوم تراس من إجراء تصويت على الثقة في السنة الأولى بعد توليها منصب رئيسة الوزراء. ومع ذلك ، إذا كان نصف أعضاء الفصيل (178 من 356) على استعداد لإعلان سحب الثقة من رئيس الوزراء، فإنه يمكن مراجعة القوانين.

المصدر: تاس