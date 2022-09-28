سلطات مقاطعة خيروسون: المنطقة خرجت فعليا من أوكرانيا

صرح كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون بأن منطقة خيرسون خرجت فعليا من مكونات أوكرانيا، بقرار من غالبية سكان المنطقة.

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وقال المسؤول المحلي في خيرسون بهذا الشأن: "قرر سكان مقاطعة خيرسون بأغلبية الأصوات، الخروج من أوكرانيا النازية الحالية. وعمليا، خرجت منطقة خيرسون من أوكرانيا النازية، التي تحولت إلى ما يشبه ألمانيا الفاشية، وتمثل في الواقع مصالح الغرب الجماعي وليس مصالح الشعب الاوكراني".

وأشار ستريموسوف إلى أن سكان منطقة خيرسون ينتظرون الآن قرار روسيا بإدخال المنطقة في مكوناتها، ككيان جديد.

وكانت استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا قد أجريت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجي.

وبحسب نتائج فرز 100 ٪ من بطاقات الاقتراع، صوت في جمهورية دونيتسك الشعبية، 99.23 ٪ لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي وفي جمهورية لوغانسك الشعبية صوت لهذا الهدف 98.42 ٪، وبنسبة 87.05 ٪ في مقاطعة خيرسون، و93.11 ٪ في مقاطعة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي