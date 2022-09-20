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أردوغان يبحث مع لابيد في نيويورك قضية الأسرى والتعاون في مجال الطاقة

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أردوغان يبحث مع لابيد في نيويورك قضية الأسرى والتعاون في مجال الطاقة
Gettyimages.ru
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء الثلاثاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

ويعد الاجتماع الأول لرئيس وزراء إسرائيلي مع أردوغان منذ العام 2008، والأول إيضا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأخير ناقش مع أردوغان "محاربة الإرهاب في إسرائيل.. وشكر لابيد الرئيس التركي على تعاونه الاستخباراتي في محاولات إيران تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي التركية"، بحسب البيان الإسرائيلي.

كما ذكر مكتب لابيد أنه تم خلال اللقاء مناقشة قضية الأسرى الإسرائيليين.

بالإضافة إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أردوغان ولابيد بحثا التعاون الاقتصادي والطاقة.

المصدر: RT

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