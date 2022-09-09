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لهب النيران انبعث من تحت الماء.. انفجار خط أنابيب للغاز بولاية لويزيانا الأمريكية (فيديو)

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لهب النيران انبعث من تحت الماء.. انفجار خط أنابيب للغاز بولاية لويزيانا الأمريكية (فيديو)
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اندلع حريق في بحيرة ليري في ولاية لويزيانا الأمريكية، بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي يمر من تحت مياه البحرية الواقعة في مدينة سانت برنارد باريش.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، أنه تلقى بلاغا عن حريق كبير في بحيرة ليري، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو وقوع تلوث.

وأضاف أنه "تم تأمين خط الأنابيب، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق".

هذا وقال غاي ماكينيس، رئيس بلدية المدينة إن الحريق مشتعل منذ بعد ظهر يوم الخميس، مؤكدا أنه ناجم عن انفجار في خط أنابيب غاز في البحيرة.

وزعم تقرير صحفي أن زورقا بخاريا اصطدم بخط الأنابيب وتسبب في الانفجار، إلا أن ماكينيس نفى هذا الادعاء، مشيرا إلى أن الصيادين العاملين في المنطقة لم يروا أي علامة على وجود زورق.

المصدر: wdsu + Louisiana News

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