ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في الصين إلى 46

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إقليم سيتشوان الجبلي في جنوب غرب الصين وبلغت شدته 6,6 درجات، إلى 46 قتيلا، بحسب بيانات جديدة نقلها التلفزيون الرسمي.

وأوردت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن سلطات مدينة يان القريبة من مركز الزلزال، تحدثت عن 17 قتيلا، فيما أفادت سلطات منطقة غارزي المجاورة عن 29 قتيلا.

وتقع بؤرة الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04:52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، ومركزه على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو الكبيرة.

وأظهرت المسوحات الأولية أن عددا من البلدات في مقاطعة سيتشوان تعرض "لأضرار جسيمة أصابت المساكن بسبب الانهيارات الأرضية الجبلية"، بينما انقطعت خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية في بعض المناطق.

المصدر: "أ ف ب"