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بالفيديو.. هزة أرضية تضرب جنوب غرب الصين

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ضربت هزة أرضية بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر مقاطعة سيتشوان الصينية صباح اليوم الاثنين، ونشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات للهزة وآثارها.

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المصدر: سي سي تي في + أ.ب.

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