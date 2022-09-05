بالفيديو.. هزة أرضية تضرب جنوب غرب الصين

تاريخ النشر:05.09.2022 | 13:36 GMT | فيديوهات
ضربت هزة أرضية بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر مقاطعة سيتشوان الصينية صباح اليوم الاثنين، ونشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات للهزة وآثارها.
المصدر: سي سي تي في + أ.ب.
انتشر فيديو لقاتل الطالبة الجامعية في محافظة المنوفية المصرية وذلك قبل لحظات من إقدامه على الانتحار.
أعلنت الشرطة المصرية العثور على جثة مرتكب جريمة قتل الطالبة الجامعية في المنوفية.
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطلع على رسائل رئيس الشيشان رمضان قديروف، حول احتمالية استقالته.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن قوات "أخمات" الخاصة عادت بعد فترة توقف تكتيكية لخوض معارك شرسة إلى جانب قوات الحلفاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
قال الخبير الاقتصادي نور ندا إن انهيار أسعار العملات الأوروبية وخاصة اليورو والجنيه الأسترليني في الآونة الأخيرة قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن تفجيرا وقع صباح اليوم الاثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، هذا ولم ترد معلومات بعد عن طبيعته وما إذا كان قد تسبب في خسائر.
قتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون الأحد في هجمات طعن في منطقتين نائيتين في كندا حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم الاثنين.
كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، التي تشارك في "منتدى الشرق الاقتصادي" عن سبب اختيارها العيش في لبنان، وليس روسيا، رغم اتقانها اللغتين العربية والروسية.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أفادت مصادر عبرية بأن هناك "أنباء أولية عن إلقاء قنبلة محلية الصنع (كوع متفجر) على برج للجيش الإسرائيلي قرب رأس كركر شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.
بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة شفهية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات بين البلدين.
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مساء السبت، بصور عريس من سكيكدة تزوج بامرأتين في حفل زفاف واحد، ما أثار ردود فعل متباينة.
قال الصحفي الفرنسي، فرانسوا لينجليت، إن روسيا تجني 3700 يورو كل ثانية من بيع النفط والغاز.
حذرت الصحفية في "واشنطن بوست" كاثرين ريمبل، من أن مقترحات مجموعة السبع لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي قد تبدو معقولة على الورق، لكنها في الواقع ستواجه مشاكل خطيرة.
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية ضبط نوعية في ميسان، تمكنت خلالها من الإيقاع بمدير الأمن الوطني في ميسان متلبسا بالجرم المشهود.
تعرض طاقم تصوير قناة RT لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه.
أقدم حارس مرمى نادي بلاكفيلد آند الإنجليزي لكرة القدم، كونور ماسيكو، على تصرف غريب أثناء مباراته أمام نادي شيبتون ماليت، في الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
تدنى سعر اليورو عن 0.99 دولار بأدنى مستوياته منذ عشرين عاما في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم.
تحدث القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، عن تفاصيل "اصطدام" مدمرة "جماران" مع قوارب أمريكية.
قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إن "ابن الدعي لن يحكم فينا كائنا من كان".
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" إذا "ذهبت أبعد من ذلك" في العلاقات مع أنقرة.
أعلن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، طارق أبا الخيل، عن رصد هزة أرضية خفيفة جدا في منطقة الباحة، شعر بها بعض السكان، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.
أكد جورج بيب، كبير المحللين السابق للشؤون الروسية بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عدم وجود أي مخرج للولايات المتحدة من الأزمة في أوكرانيا، باستثناء إيجاد حل وسط مع روسيا.
عثر علماء الآثار في بولندا على بقايا "امرأة- مصاصة دماء" مع منجل حول عنقها وقفل على إصبع قدمها.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج.
فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.
حذر باحثون من أن أكياس الفشار الصغيرة، التي يجري إعدادها في المايكروويف، يمكن أن تسرّب "مواد كيميائية ضارة أبدية" في الوجبات الخفيفة الليلية الشهيرة.
كشفت وسائل إعلام عبرية عن حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة في غور الأردن، الذي أسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين ومدني.
انطلقت اليوم الاثنين في مدنية فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الأقصى الروسي، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا هي "أرض شروق الشمس"، التسمية التي تطلق على اليابان، موضحا أن تشوكوتكا الروسية تقع "شرق اليابان وشرق نيوزيلندا".
وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي في مقاطعة ساسكاتشوان الأحد بأنه "مروع ومفجع".
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عنصرا في الحشد العشائري وهو يطلق الرصاص على موقوف داخل مركز شرطة.
قالت وسائل إعلام أفغانية إن تفجيرا انتحاريا فجر نفسه أمام بوابة السفارة الروسية في كابل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن ألمانيا تتفاجأ بالمشاكل في مجال إمدادات الغاز من روسيا، بالرغم من حقيقة أن برلين نفسها أعلنت حربا هجينة عليها وتعمل كعدو لها.
كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن نظام كييف ورعاته الغربيين خططوا للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قتلت طالبة جامعية علي يد شاب بطلقات خرطوش بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع بمحافظة المنوفية المصرية بسبب رفض أسرتها زواجهما.
تشهد مدينة لوبمين في ألمانيا مظاهرات احتجاجية على توريد الأسلحة لأوكرانيا وعلى رفع العقوبات ضد روسيا في سلسلة احتجاجات تجتاح مدنا ألمانية ضد سياسة البلاد بخصوص الأزمة الأوكرانية.
تكشف بريطانيا اليوم الاثنين اسم زعيم حزب المحافظين ورئيس حكومتها المقبل وسط تصاعد لأزمة اقتصادية وسياسية بدت ملامحها أكثر وضوحا مع استقالة بوريس جونسون.
اعترف مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن مواطنين أوروبيين سئموا من العقوبات المفروضة على روسيا التي أرهقتهم.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن.
صرح المحامي بوزارة الدفاع الأوكرانية فلاديمير سميلكا، بأنه سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "وجود احتمال كبير أن يكون مقاتل في الجيش الإسرائيلي، هو من أطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة".
قال الخبير الاقتصادي الروسي، أنتون تاباغ، إن النظام الحالي للعلاقات النقدية والتسويات التجارية متأزم منذ فترة طويلة، لكن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قد تأخذ بعدا وشكلا آخر.
لا يمكن لضباط المخابرات في القوات المسلحة الأوكرانية فك رموز رسائل الاتصالات اللاسلكية، لأن العسكريين الروس يستخدمون "لغة توفان" لنقل المعلومات.
أعلنت الدكتورة ناتاليا أندريانوفا، أخصائية أمراض الباطنية ومستشارة العلامة Liposomal Vitamins، أن نقص بعض الفيتامينات يؤثر سلبا في عمل الدماغ.
أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "الولايات المتحدة تلقت منا 9 صفعات قوية في الخليج"، لافتا إلى أن "هيبة السفن والمدمرات الأمريكية في الخليج قد تدهورت".
في قصة أغرب من الخيال بولاية سنار بالسودان، تحول شاب سوداني من راعي أغنام بسيط إلى مليونير في لمحة بصر، حين عثر على كنز من الذهب.
أكد الدبلوماسي المصري السفير السابق محمد حجازي، أهمية زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر، موضحا أن هذه الزيارة لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية وبحث القضايا المشتركة بين البلدين.
قالت جماعة مدنية إن الجيش الكوري الجنوبي سلم معدات لوحدة الدفاع الصاروخية الأمريكية "ثاد" في الساعات الأولى من الأحد في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لتطبيع الوصول إلى القاعدة.
رفض التشيليون بغالبية ساحقة الأحد اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اللحظات الأولى بعد الهجوم الإرهابي على بوابة السفارة الروسية في كابل والذي اسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم موظفون في السفارة.
أفادت وكالة "الأناضول" أن اليونان حاولت اعتراض مقاتلة تركية كانت تنفذ مهمة في دورية بحرية في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.
صرح مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبي، والأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة للوضع في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
قالت وسائل إعلام أفغانية إن التفجير الانتحاري الذي وقع أمام بوابة السفارة الروسية في كابل أسفر عن سقوط ضحايا بينهم موظفون بالسفارة، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بعد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها التموضع في مناطق باتجاه مقاطعة نيكولايف.
استقبل مستشفى طهطا العام في مصر فجر الأحد 18 شخصا من بينهم 12 طفلا من قرية الصفيحة، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وتم حجزهم باستقبال الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
أعلنت وزيرة إسكتلندا الأولى، نيكولا ستيردجين، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يمكن أن تصبح كارثة بالنسبة لبلادها حال انتخابها لمنصب رئيس الوزراء.
أعلنت الخدمة الصحفية للسفارة الأمريكية في روسيا، عن إنهاء السفير الأمريكي جون سوليفان خدمته في موسكو ومغادرته البلاد اليوم الأحد.
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الأولوية المطلقة لشركة غازبروم هي تزويد الاقتصاد الروسي بالموارد.
قال رئيس بنك VTB الروسي أندريه كوستين إن البنوك الغربية مستعدة لتبادل أصولها في روسيا مع أصول البنوك الروسية المحتجزة، لكن القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.
استشهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمقولة لمؤسس الاتحاد السوفيتي، فلاديمير لينين، وذلك أثناء حديثه أمام أنصاره عن الانتخابات الرئاسية الماضية الذي يطعن ترامب في مصداقيتها.
تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن الصفات الأخلاقية والمهنية لوزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو بعد مقابلته مع صحيفة إستوانية.
وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي يوم الأحد.
نشرت وزارة الدفاع الروسية ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تواصل القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة على محور نيكولاييف – كريفوي روغ.
شهدت مباراة بالدوري التشيكي ، والتي أقيمت مساء الأحد، حضورا مميزا للمحترف العراقي ميرخاس دوسكي.
ضربت هزة أرضية اليوم الأحد منطقة الباحة في السعودية وبلغت قوتها "1,95 على مقياس ريختر، وعمق 5 ونصف كيلو متر".
قال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إن موسكو ستعلن عن إجراءات انتقامية ضد قرار بروكسل تجميد اتفاقية تسهيل التأشيرات.
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه مازال هناك أمل أخير أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد لهذا الموسم بعد أن أبدى رغبته في عدم البقاء على مقاعد البدلاء.
أطاح المقاتل الألماني أبوسوبان محمدوف بالأمريكي داستن ستولتزفوس سريعا في النزال الذي جمعهما مساء السبت، في فرنسا، ضمن دورة "209UFC Fight Night " للفنون القتالية المختلطة "MMA".
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق المركبات المدرعة الأوكرانية التي دمرها الجيش الروسي خلال محاولة فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج.
اكتشف علماء جامعة كولومبيا صلة بين أمراض الظهر الشائعة ونوع من قصور القلب، ما يعني أن مرض الظهر الشائع يمكن أن يحدد أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب ويمنع الوفيات المبكرة.
كشفت دراسة جديدة أن مستخلص البصل يمكن أن يخفض بشدة ارتفاع نسبة السكر في الدم، وادعى الخبراء أن هذا النوع من الخضار الموجود في كل منزل لديه "القدرة على علاج مرض السكري".
يستعد أشهر لاعبي كمال الأجسام حول العالم للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2022، بالإضافة إلى عدد من البطولات الأخرى التي ستقام خلال الأسابيع المقبلة.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 فلسطينيين، 2 منهم بتهمة "التخابر مع إسرائيل".
قال نائب وزير الطاقة السابق في بلغاريا، يافور كويومدجييف، إن بلغاريا تنتظر أسعار غاز لا تطاق بسبب الغباء الذي ترتكبه سلطات البلاد فيما يتعلق بروسيا.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه وقع في حب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي من النظرة الأولى لجوها الخاص.
قالت قائدة شرطة في ساسكاتشوان في كندا إن شخصين يشتبه في تورطهما في الهجمات الدامية التي أودت بعشرات القتلى في مقاطعات متفرقة في كندا.
باشرت النيابة العامة في مصر التحقيق مع سيدة لاتهامها بقطع عضو زوجها الذكري، لرفضه كتابة الشقة باسمها بمنطقة المطرية.
قالت صحيفة دياريو دي إشبيلية إن كارل بيتر غريسيمان، صاحب شركة التاكسي الجوي والطائرات الطبية "Quick Air"، كان على متن الطائرة التي تحطمت في بحر البلطيق مع عائلته.
اختفت سيدة أمريكية في ظروف غامضة وهي تمارس رياضة الركض، حيث أعلنت عائلتها أنه تم اختطافها بالقرب من جامعة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
أكد السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف، أن أي مواجهة تنتهي بانفراج، على طاولة المفاوضات، ولكن الأزمة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تنتهي قريبا.
أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل طاقم مروحية عسكرية جراء تحطمها صباح اليوم الأحد بشمال شرق مدينة حماة في سوريا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف ممكنة لكنها ستتمحور حول "كيف سيتم الوفاء بشروط روسيا من قبل أوكرانيا".
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن خبراء في منظمة الأبحاث النووية الأوروبية أن المنظمة تدرس احتمالية توقيف مسارع الهادرونات الكبير عن العمل بسبب أزمة الطاقة العالمية.
هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، زملاءه بالفوز على أرسنال (3-1) مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي، موجها الشكر الخاص للمشجعين.
ألحق فريق مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى بضيفه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة السادسة من الدوري.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوروبا لم تختر أفضل طريقة لحل المشكلات البيئية العالمية، مضيفا أنها حققت تقدما، لكن بعد قطع إمدادات الغاز الروسي، أعادت كل ما كان محرما.
صرح رئيس الدائرة الـ12 بوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوليسنيكوف، أن أوكرانيا تعتبر الجمهورية الأكثر إشكالية بين الجمهوريات السوفيتية السابقة من حيث إزالة الأسلحة النووية.
نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في عدد (302) حكم قضائي والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت أكثر من 595 سنة وكفالات وغرامات مالية مستحقة أكثر من مليون جنيه.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ملاك نادي مانشستر يونايتد حددوا السعر المناسب بالنسبة لهم للتخلي عن النادي الإنجليزي.
تم نقل منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في الساعات الأولى من يوم الأحد إلى قاعدة سيونغجو الواقعة في كوريا الجوبية وسط احتجاجات السكان المحليين والنشطاء.
أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الكثيرين بعد سن الأربعين يبدأ وزنهم بالنمو، بسبب عاملين. فكيف يمكن مقاومة هذه التغيرات السلبية؟
يعد وقود الهيدروجين بأن يكون مصدرا نظيفا ووفيرا للطاقة في المستقبل - طالما يمكن للعلماء اكتشاف طرق لإنتاجه عمليا وبتكلفة منخفضة، وبدون الوقود الأحفوري.
أعلن المسؤول في مركز البحث الاستراتيجي، سيرغي كولوبانوف، أنه سيكون هناك ما يكفي من النفط والغاز في روسيا لسنوات عديدة، مع استمرار الطلب عليه.
أعلن الدكتور أندريه دميترييف، أخصائي أمراض الرجال البولية والتناسلية، أن العمر المثالي للرجال للإخصاب يبدا في سن الخامسة والعشرين.
في يوليو الماضي قصفت راجمات "هيمارس" الأمريكية سجن يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
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