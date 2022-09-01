بولندا تعتزم مطالبة ألمانيا بأكثر من تريليون دولار تعويضات عن أضرار الحرب العالمية

قال رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن بلاده ستطالب ألمانيا بأكثر من تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال كاتشينسكي، أثناء تقديمه تقريرا عن الخسائر العسكرية في بولندا، "المبلغ الذي تم تقديمه كتكلفة للأضرار هو 6 تريليونات و200 مليار زلوتي (1.3 تريليون دولار تقريبا)".

ووفقا لكاتشينسكي، فإن هذا المبلغ "ليس كبيرا بالنسبة لألمانيا"، في الوقت نفسه، لم يستبعد إمكانية أن يرتفع هذا المبلغ.

وقال إن "ألمانيا لم تدفع بعد ثمن جرائمها ضد بولندا"، وأعرب عن استيائه من أن العديد من المجرمين النازيين لم يعاقبوا، بل إن بعضهم "شغل مناصب عليا" في ألمانيا ما بعد الحرب.

المصدر: نوفوستي