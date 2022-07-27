مدفيديف يعرض بالصور كيف يتوقع المحللون الغربيون انهيار أوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن المحللون الغربيون يتوقعون أن تتقلص أراضي الدولة الأوكرانية إلى حدود مقاطعة كييف.

ويحتوي منشور مدفيديف على صورتين لخريطة لأوكرانيا والبلدان المجاورة. حيث تظهر في الصورة الأولى أراضي الدولة الأوكرانية داخل حدود 1991-2014، مع دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأشار إلى أن "المستقبل المشرق" هكذا يبدو بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي الصورة الثانية، تقلصت الأراضي الأوكرانية إلى حدود مقاطعة كييف. وعلق ميدفيديف على الصورة الثانية، وقال: "يتوقع المحللون الغربيون أن هذا ما سيحدث بالفعل".

المصدر: تاس