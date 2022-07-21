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مدفيديف: أوكرانيا نتيجة لكل ما يحدث قد تختفي من خريطة العالم

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مدفيديف: أوكرانيا نتيجة لكل ما يحدث قد تختفي من خريطة العالم
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن أوكرانيا كدولة "نتيجة لكل ما يحدث قد تختفي من خريطة العالم".

وأضاف مدفيديف في منشور: "خطاياهم.. ما لا تتحمل روسيا مسؤوليته".

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وتابع قائلا: "بعد انقلاب عام 2014 ، فقدت أوكرانيا استقلالها وأصبحت تحت السيطرة المباشرة للغرب الجماعي، واعتقدت أيضا أن الناتو سيضمن أمنها. ونتيجة لكل ما يحدث، قد تفقد أوكرانيا بقايا سيادة الدولة وتختفي من خريطة العالم".

ولفت مدفيديف إلى أن "الناتو يواصل، خلافا للمنطق والفطرة السليمة، الاقتراب من حدود روسيا، مما يخلق تهديدا حقيقيا للصراع العالمي وموت جزء كبير من البشرية".

كما أعرب مدفيديف عن ثقته في أن "المجرمين الأوكرانيين سيحاكمون بالتأكيد عن الفظائع التي ارتكبت ضد شعبي أوكرانيا وروسيا".

المصدر: تاس

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