قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الأوكرانيين ليسوا أعداء لروسيا، لكن الأوساط القومية المتعصبة في السلطة في كييف تشكل تهديدا لأمن روسيا القومي.

وأضاف مدفيديف، في لقاء مع قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى: "الأوكرانيون ليسوا أعداء لنا على الإطلاق - بل الذين هم في السلطة هناك، من قوميين متعصبين وأنصار بنديرا الذين لم يتم القضاء عليهم في السابق، هم في الحقيقة يشكلون تهديدا لأمننا وأمن عدد كبير من الناس الذين يجدون أنفسهم في محشورين في الأزمة بين النظام الأوكراني من جانب وبلادنا من جانب آخر. وأقصد هنا سكان دونباس".

وأشار إلى أنه في العقود الأخيرة، لم يرغب أحد في الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو، وأن القيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع في دونباس.

إقرأ المزيد

وذكر مدفيديف أن الذين يعتقدون أن القرم ليست روسية يشكلون كذلك "تهديدا منهجيا" بالنسبة لروسيا.

وفي حديثه عن الأسباب التي دفعت، حسب رأيه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء العملية العسكرية الخاصة، نوه مدفيديف بأنه "إذا أصبح قومي متعصب مجنون آخر أو شخصية هزيلة ضعيفة أخرى رئيسا لأوكرانيا، في هذه الحالة، سيقع النزاع لا محالة وقد يصل إلى حد الاعتداء".

وقال: "لقد كان قرارا اضطراريا فعلا"، وشدد على وجود حق الدفاع عن النفس عند الدول بتوجيه ضربات وقائية.

المصدر: نوفوستي