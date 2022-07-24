البولنديون يسخرون من تصريحات وزير دفاعهم عن "أقوى" جيش في أوروبا

سخر قراء موقع wPolytice البولندي من تصريحات وزير دفاع البلاد ماريوش بلاشاك، الذي أعلن عن خطط لإنشاء أقوى جيش بري في أوروبا.

وقال بلاشاك في وقت سابق، إن الجيش البولندي سيكون لديه أقوى قوات برية بين دول الناتو الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أن الجيش البولندي يجب أن يكون "كثيرا وقويا جدا" حتى أن وجوده "من شأنه أن يخيف المعتدي".

ولاحظ أحد المستخدمين في التعليقات تحت المادة أنه لا أحد في كامل قواه العقلي يصدق ذلك.

وقال قارئ آخر: "يمكن لجيشنا أن يصبح الأقوى في الناتو، بشرط أن يتوقف الناتو عن الوجود على الإطلاق".

وفي 22 يوليو، أفيد أن بولندا ستشتري مقاتلات FA-50 ودبابات K2 من كوريا الجنوبية. وتنوي بولندا أيضا شراء 116 دبابة أبرامز مستعملة من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي