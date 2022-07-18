بولندا تتسلم أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأمريكية

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، عن تسلّم بلاده أول دفعة من الدبابات الأمريكية من نوع "أبرامز".

ونقلت الإذاعة البولندية عن وزير الدفاع قوله، إن "أول دفعة من 7 دبابات "أبرامز" عبر حدود بولندا. وخلال عدة أيام سيصل المزيد منها".

وأضاف الوزير أن تدريب الطواقم البولندية سيبدأ في أوائل أغسطس القادم.

وكانت بولندا قد وقعت عقدا مع الولايات المتحدة في أبريل الماضي بشأن توريد 250 دبابة "أبرامز" حتى 2025 - 2026. وهذا العام من المقرر أن تحصل بولندا على 28 دبابة منها.

المصدر: إنترفاكس