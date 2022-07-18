مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أفاد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق، اليوم الاثنين على تخصيص حزمة خامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

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وكتب ميشيل في صفحته على "تويتر": "أنا أرحب بالاتفاق السياسي لمجلس الاتحاد الأوروبي حول الحزمة الخامسة من المساعدات المالية لأوكرانيا... بذلك يبلغ دعم الاتحاد الأوروبي في شكل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية 2,5 مليار يورو".

وأعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى، سابقا، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يوافقون، اليوم الاثنين، على الحزمة الخامسة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو، مما سيزيد إجمالي المساعدات المالية الأوروبية لتسليح أوكرانيا إلى 2,5 مليار يورو. من جانبه عبر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل انطلاق جلسة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن ثقته بأن الوزراء سيوافقون على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي